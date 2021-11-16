Во вторник, 16 ноября, городской голова Бердянска Валерий Баранов рассказал о сложностях работы без большинства в горсовете и объявил о том, что подал в отставку.

Об этом Баранов рассказал во время заседания День депутата.

По словам мэра, он понимал, что работать без большинства в городском совете будет сложно, но надеялся всех объединить для развития города. Но это у него не получилось.

"Но на этот раз дружной работы не случилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива....Оказалось, что выборы не закончились и горечь и обида, от поражения в выборах мэра, у моих оппонентов никак не прошли", - заявил Баранов.

Он рассказал, что видел два варианта развития событий: подать в отставку из-за невозможностью работать в таких условиях или "заигрывать" с городским советом. В результате Баранов выбрал первый вариант.

"Иных вариантов не существует. Во всяком случае, я их за год не нашел. Затягивание проблемы никому пользы не принесет, а городу – только вред. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации, моим возрастом (64 года - Ред.) и личными мотивами, я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде", - заявил Баранов.

В конце речи он поблагодарил избирателей и извинился перед ними за свое, по его же словам вынужденное, решение и заявил о готовности в дальнейшем помогать городу.

Напомним, Валерий Баранов был мэром Бердянска в прошлом и сразу после Майдана возглавлял Запорожскую обладминистрацию. На выборах мэра Бердянска, которые прошли в ноябре прошлого года он победил и снова возглавил город.

Также сообщалось, что мэром Харькова стал Игорь Терехов.