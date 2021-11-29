Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что министр культуры Александр Ткаченко передумал уходить в отставку. Это произошло после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом Арахамия сказал 29 ноября во время брифинга по итогам заседания фракции.

"Я не видел этого заявления, я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря премьеру (они пообщались и нашли точку взаимопонимания) эта история осталась только в медиапространстве", - ответил Арахамия на вопрос одной из журналисток по поводу отставки Ткаченко.

Брифинг Арахамии после заседания фракции

Как писала "Страна", Ткаченко написал заявление об увольнении утром 11 ноября. Среди причин такого шага он назвал отделение Госкино от Минкультуры без согласования с его ведомством. Ткаченко добавил, что это не единственное решение, с которым он не согласен, и привел в пример создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

Мы подробно разбирали мотивы Ткаченко, а также анализировали, можно ли считать намерение министра уйти в отставку как начало исхода из окружения президента Владимира Зеленского.