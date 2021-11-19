Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис, которой Байден временно передал свои полномочия, Эшли Этьен подала заявление об отставке.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Директор по коммуникациям вице-президента Эшли Этьен подала заявление об отставке в четверг, на фоне растущего количества критики в адрес Харрис. Отставка вступит в силу в следующем месяце.

"Эшли - ценный член команды вице-президента, которая неустанно работала над достижением целей этой администрации...Она покидает офис в декабре, чтобы использовать другие возможности", - сказал официальный представитель Белого дома.

Глава отдела коммуникаций вице-президента США Камалы Харрис Эшли Этьен подала в четверг заявление о своей отставке. Как сообщил телеканал Fox News, уход пресс-секретаря произошел на фоне падения рейтинга популярности ее начальницы.

Напомним, журналисты узнали о размолвке между Байденом и Харрис. Однако в Белом доме это решительно опровергли.

Также сообщалось, что Камала Харрис стала вице-президентом США в январе текущего года. Она первая женщина на посту вице-президента США.