Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг приведен к присяге на посту федерального канцлера - главы австрийского правительства. Церемонию в понедельник, 11 октября, провел президент Австрии Александр Ван дер Беллен, передает агентство dpa.

Шалленберг также является членом консервативной Австрийской народной партии Курца (OeVP)

Напомним, 35-летний канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне подозрений в коррупции. Его обязанности исполнял министр иностранных дел Александр Шелленберг.

Прокуратура Австрии ранее подтвердила, что расследует в отношении Курца и еще девяти чиновников дело о взяточничестве и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Сам Курц обвинения отрицает.

Курц стал канцлером Австрии 18 декабря 2017 года. Тогда ему был 31 год, он стал самым молодым канцлером в истории страны.

Ранее "Страна" информировала, что в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии. На данный момент политическую силу возглавляет канцлер Себастьян Курц. Его подозревают в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

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