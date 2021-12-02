В Австрии 43-летняя женщина-хирург по решению суда выплатит штраф в 2700 евро за то, что во время операции ампутировала пациенту не ту ногу. Об инциденте стало известно в мае 2021 года. Тогда руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру, а медика, который ампутировал ногу, отстранили от работы.

Об этом сообщает местное издание Kurier.

В результате болезни у 82-летнего мужчины серьезно ухудшилось состояние обеих ног и потому возникла необходимость ампутации одной из них. Хирург из клиники Фрайштадт ошибочно определила, что нужно отнять правую ногу вместо левой. Эту ошибку заметили только через два дня во время перевязки.

Сам пациент впоследствии скончался, но его вдова подала в суд. Хирурга обвинили в нанесении телесных повреждений из-за грубой небрежности.

Когда у женщины спросили, почему она прооперировала не ту ногу, она ответила: "Я просто не знаю". При этом она отрицала, что совершила грубую халатность.

Как сообщалось, по словам медиков, ампутировать нужно было левую ногу, но отметку поставили на правой. Пациента попросили подтвердить, поставили ли ему отметку на правильной ноге, но из-за болезни артикуляция мужчины была ограниченной.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области мужчине из-за осложнений коронавируса ампутировали обе ноги.

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