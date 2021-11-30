Австрийская компания-производитель конфет "Моцарт", существующая с 1896 года, объявила себя банкротом в результате пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание "Die Presse" в понедельник, 29 ноября.

По словам управляющего директора Salzburg Schokolade, компания, производящая Mirabell Mozartkugeln, сильно пострадала от пандемии короны с 2020 года. Одной из причин этого было отсутствие туристов в Вене и Зальцбурге.

Производителю кондитерских изделий Salzburg Schokolade, базирующемуся в Грёдиге (Флахгау), грозит банкротство.

Производство по делу о несостоятельности компании должно начаться во вторник в областном суде Зальцбурга. Это влияет на неподтвержденную информацию, по которой у компании насчитывается трехзначное количество кредиторов. В письме руководства к сотрудникам и деловым партнерам выражалась надежда на то, что компания сможет продолжить работу.

Кондитерская компания Reber Mozart была основана в Мюнхене Баварии, Германия 1865 году. Ее создателем стал Петер Ребер. Основной продукцией, которую выпускает компания Ребер, были разнообразные шоколадные изделия.

Конфеты "Моцарт" - наиболее известные и популярные десерты данной фирмы. Это не просто конфеты, это настоящие кондитерские шедевры. В основном, конфеты состоят из горького шоколада с фисташковым наполнителем, а также марципаном и трюфелем или из молочного шоколада с нугой, лесными орехами, фисташками.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове Госпотребслужба применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет. Всего Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сняла с продажи 9 наименований российских конфет. Сеть, которую их реализовывала, оштрафовали.

Также мы писали, что Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации ПАО "Черноморский судостроительный завод", расположенный в Николаеве, который несколько лет назад признали банкротом.