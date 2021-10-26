В Харькове Госпотребслужба применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", - заявили в Госпродпотребслужбе.

С продажи сняли конфеты таких производителей:

ПАО "Красный Октябрь" (в числе запрещенных товаров оказались и конфеты "Аленка" от этой фабрики),

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский",

кондитерская фабрика "Победа",

АО "АКконд".

Всего Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сняла с продажи 9 наименований российских конфет. Сеть, которая их реализовывала, оштрафовали.

Ранее мы рассказывали, что СНБО ввел санкции против компании Mere, которая планировала открыть в Украине сеть магазинов.

Также сообщали, что после того, как националисты затравили владелицу торговой марки Yaro Юлию Привалову за фото на Красной площади и анекдот, интернет-магазин Rozetka перестал продавать продукцию этой фирмы. Любопытно, что в этом магазине поиск выдает более тысячи товаров российского производства, которые есть в наличии, - от запчастей к автомобилям ВАЗ до удобрений.