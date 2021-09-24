Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке российской теннисистке Елене Весниной. Неизвестные оставили 23 сентября награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. К золотой и серебряной медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

Об этом сообщает сайт championat.com в пятницу, 24 сентября.

По словам источника в полиции Подмосковья, с медалями находилась коробка конфет и письмо, однако с текстом журналисты ознакомиться не успели.

По словам Елены Весниной, медали ей пока не вернули. Следственные мероприятия продолжаются.

Елена Веснина - чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призер Олимпиады в Токио в миксте. Родилась во Львове.

Ранее "Страна" сообщала, что у российской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали, пока она ужинала с мужем. Из сейфа украли также драгоценности и украшения, не взяли только документы. Золотую и серебряную медали в сейф Веснина не убрала, поскольку незадолго до кражи показывала их детям в теннисном клубе.

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