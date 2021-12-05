Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии с середины марта 2022 года будет грозить штрафом до 3,6 тысячи евро.

Об этом сообщает в воскресенье, 5 декабря, телеканал "PULS 24" со ссылкой на законопроект.

Согласно законопроекту, обязательная вакцинация должна вступить в силу в Австрии с 1 февраля.

С 15 марта 2022 года в случае нарушения обязательной вакцинации будут применяться штрафы. Те, кто не вакцинирован, должны платить до 600 евро каждые три месяца.

Максимальный штраф составляет 3,6 тысячи евро, при этом он будет рассчитываться с учетом дохода и финансового положения.

Напомним, что Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию с 1 февраля. Об этом заявил федеральный канцлер Александр Шалленберг.

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 22 ноября, Австрия закрылась для туристов. Соответственное решение было принято в связи с ухудшением ситуации распространения Covid-19.

Также мы писали, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.