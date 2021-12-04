В субботу, 4 декабря, в Вене несколько тысяч человек вышли на демонстрации против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса. Безопасность акций обеспечивают около 1,2 тысяч полицейских.

Об этом сообщает ТАСС.

Всего в Вене было заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг собрался в центре города у площади Хельденплац. Протестующие парализовали движение всего транспорта и намерены до вечера пройти маршем по улице Рингштрассе.

Участники демонстраций выступают за свободное решение граждан о вакцинации от ковида. Также звучат лозунги за досрочные выборы в парламент на фоне громких перестановок в правительстве за последние месяцы из-за смены руководства в правящей Австрийской народной партии. Кроме этого, протестующие выступают против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных карантинных мер.

Предварительно правоохранители сообщили о более чем 10 тысячах демонстрантов. Однако организаторы и сами протестующие говорят о десятках тысяч участников.

В полиции проинформировали о задержании нескольких человек и применении перцовых баллончиков в ответ на брошенные в стражей порядка петарды.

Напомним, с 22 ноября в Австрии ввели общий локдаун, который распространяется не только на непривитых граждан, но и на тех, кто уже получил вакцину или же переболел. Кроме того, страна закрылась для туристов.

Также мы писали о том, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.