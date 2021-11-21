С понедельника, 22 ноября, Австрия закрывается для туристов. Соответственное решение было принято в связи с ухудшением ситуации распространения Covid-19.

Об этом сообщает австрийский тревел-портал Austria info.

Стало известно, что в стране с 22 ноября вводят общий локдаун, который распространяется не только на непривитых граждан, но и на тех, кто уже получил вакцину или же переболел.

В период действия внутреннего карантина, который продлится до 13 декабря, Австрия будет закрыта для туристов.

Эффективность локдауна будут оценивать спустя 10 дней после его начала. В зависимости от результата, власть страны вновь рассмотрит возможность возобновления туристических поездок в Австрию.

В магазинах, музеях и общественном транспорте будут следить за обязательным ношением масок-респираторов (именно FFP2).

Кроме того, по окончанию локдауна в стране будет действовать требование показывать ковид-сертификаты о прививке или справку о выздоровлении к посетителям общественных мест, включая рождественские ярмарки. Сертификат о прививках в Австрии действителен на протяжении 9 месяцев после получения второй дозы.

Напомним, что понедельника, 22 ноября, Австрия уходит на четвертый общенациональный карантин. Локдаун введут на 20 дней, однако в последствии могут продлить еще на десять.

Кроме того, мы писали о том, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.