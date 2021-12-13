Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2" на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел Евросоюза с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Проект был завершен, теперь мы должны его использовать", - сказал Шалленберг в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе.

Таким образом Шалленберг возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая впервые приняла участие во встрече министров в Брюсселе.

Учитывая напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине, министр иностранных дел Австрии добавил, что считает "ошибкой" подвергать сомнению газопровод, когда возникает дискуссия с РФ.

Как и Германия, Австрия также получает природный газ из России.

Напомним, Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Поэтому теперь оператор газопровода создаст немецкую дочернюю структуру для поставок по немецкой части трубы, чтобы выполнить требования германского регулятора по организационной форме. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

Однако, как оказалось, газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).

Между тем, глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае вторжения России в Украину немецкое правительство должно свернуть проект "Северный поток -2".