Российский газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, а значит, нет оснований для его ввода в эксплуатацию, заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Она заявила, что предыдущее правительство согласовало с США, что "в случае дальнейшей эскалации этот трубопровод больше не может быть подключен к сети".

По ее словам, "светофорная коалиция" закрепила положение, что к энергетическим проектам (т.е. в том числе и с СП-2) применяются нормы европейского законодательства.

"И это означает, что в нынешнем виде данный трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными", - заявила Бербок.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" уже предпринял меры, чтобы обойти требования европейского энергетического законодательства, которое предусматривает, что поставщик газа не может владеть газопроводом. И оформляет на новую компанию участок газопровода, который находится в немецких территориальных водах.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.