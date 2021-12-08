В Кремле рассчитывают, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" будет окончена в запланированный срок, то есть весной 2022 года.

Об этом исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий рассказал "РИА Новости".

"По "Северному потоку 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", - заявил Красницкий.

Однако он уточнил, что чем тщательнее проведет сертификацию Германия, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

Напомним, Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Также сообщалось, что газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).