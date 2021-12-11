Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лизз Трасс заявила, что Соединенное Королевство и его союзники должны работать над поиском альтернатив импорту газа из России.

Об этом британский министр заявила во время своего выступления в Chatham House.

Лизз Трасс сообщила, что планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

Напомним, ранее мы писали, что после переговоров американского и российского президентов, из проекта оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока - 2".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в ходе двухчасовой онлайн-встречи главы Российского государства и президента США "Северный поток - 2" "никак не упоминался".

Между тем, администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает варианты санкций в отношении России на случай ее "вторжения в Украину". При этом в Вашингтоне рассматривают энергетические санкции как крайнюю меру, учитывая их потенциальное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.