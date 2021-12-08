Вашингтон после переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена сделал несколько заявлений, которые, видимо, призваны заретушировать "зраду" от смягчения позиций по отношению к газопроводу "Северный поток - 2". В частности, исчезновения из оборонного бюджета США поправки о санкциях против этого проекта.

Заявления анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, Белый дом заявил, что в случае вторжения РФ в Украину, военную помощь получат как Киев, так и сопредельные с Украиной страны НАТО. Правда, какую именно, не уточнил. Но затем из Вашингтона еще раз прозвучало, что помощь получат страны Балтии, Румыния и Польша - уже без Украины.

Самое же важное, что со стороны Госдепартамента США прозвучали угрозы новых санкций и "полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения".

Кроме того, Байден не дал Путину гарантий по поводу вступления или невступления Украины в НАТО, о чем сообщила пресс-служба Белого дома.

В общем, риторика довольно жесткая, но по факту получается, что из проекта бюджета США вычеркнули не только санкции против "Северного потока - 2", но и против 35 человек из "окружения Путина", а также запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России.

Ранее "Страна" сообщала, что в отредактированном варианте оборонного бюджета США на военную помощь Киеву выделили $300 миллионов.