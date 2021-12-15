Власти США рассекретили сотни документов об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Бумаги начало публиковать Национальное управление архивов и записей.

"Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена, требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Кеннеди был убит в возрасте 46 лет 22 ноября 1963 года в Далласе. В 1992 году конгресс принял закон о сборе и публикации всех документов, связанных с убийством. После этого национальные архивы опубликовали свыше 250 тысяч соответствующих записей - 90% своей коллекции. На протяжении следующего года планируется оценить возможность предания огласке еще 14 тысяч документов.

В коллекции материалов о преступлении есть справка от 1966 года, составленная директором ФБР Эдгаром Гувером, в которой приводится реакция руководства СССР на убийство. Советский источник ФБР сообщал, что убийство потрясло советские власти. В КПСС якобы считали, что за ним стоят ультраправые.

А в США ходили слухи, что стрелявший в Кеннеди Ли Харви Освальд мог быть советским агентом, так как он посещал СССР. Однако руководство Советского Союза уверяло, что никак не связано со стрелком и считает его "невротическим маньяком".

Как свидетельствуют обнародованные материалы, к делу об убийстве президента подшили и данные ФБР об 1,7 миллионах фальшивых долларов. Они фигурируют в отчете о встрече агента Бюро с информатором 2 марта 1964 года. Информатор показал агенту пачку поддельных купюр и рассказал, что знает, где лежат поддельные $1,7 миллионов.

А документы, датированные следующими за убийством годами, проливают свет на деятельность спецагентов ФБР в разных точках США и мира.

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