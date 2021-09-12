Вечером в субботу Федеральное бюро расследований США опубликовало рассекреченный документ, касающийся материально-технической поддержки, оказанной двум саудовским угонщикам самолетов в преддверии террористических атак 11 сентября 2001 года. В документе подробно описаны контакты угонщиков с саудовскими сообщниками в США, но нет доказательств того, что представители власти Саудовской Аравии были замешаны в заговоре.

Об этом сообщает Associated Press.

Опубликованный к 20-й годовщине терактов, документ стал первым в череде обнародованных после того, как президент Джо Байден приказал рассекретить материалы, в течение многих лет остававшиеся вне поля зрения общественности. 16-страничный документ представляет собой краткое изложение беседы ФБР, проведенной в 2015 году с человеком, который часто контактировал с гражданами Саудовской Аравии в США и поддерживал первых угонщиков, прибывших в страну до атак.

Сильно отредактированный документ был обнародован поздно вечером 11 сентября, через несколько часов после того, как Байден посетил памятные мероприятия в Нью-Йорке, Пенсильвании и северной Вирджинии. Родственники жертв ранее возражали против присутствия Байдена на торжественных мероприятиях до тех пор, пока документы об атаках остаются засекреченными.

Правительство Саудовской Аравии долгое время отрицало свою причастность к терактам. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне поддержало полное рассекречивание всех документов, чтобы "раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес Королевства". В посольстве заявили, что любое утверждение о причастности Саудовской Аравии было "категорически ложным".

Родственники жертв тоже поприветствовали публикацию документа. Бретт Иглсон, чей отец Брюс был убит в результате нападения на Всемирный торговый центр, сказал, что публикация материалов ФБР "ускоряет наше стремление к истине и справедливости".

Джим Крейндлер, адвокат родственников жертв, заявил, что "выводы и заключения этого расследования ФБР подтверждают аргументы, которые мы привели в судебном процессе относительно ответственности правительства Саудовской Аравии за теракты 11 сентября".

"Этот документ вместе с доказательствами, собранными на сегодняшний день, представляет собой план того, как "Аль-Каида" действовала в США при активной, сознательной поддержке правительства Саудовской Аравии", - сказал он.

Появились доказательства, добавил он, что саудовские официальные лица обменивались телефонными звонками между собой и боевиками "Аль-Каиды", а затем происходили их якобы случайные встречи с угонщиками и оказание им помощи в обустройстве и поиске летных школ.

Согласно документу, США провели расследование в отношении некоторых саудовских дипломатов и других лиц, связанных с правительством Саудовской Аравии, которые познакомились с угонщиками самолетов после того, как те прибыли в США.

Тем не менее, в отчете Комиссии по терактам от 2004 года не было приведено "никаких доказательств того, что саудовское правительство или высшие саудовские чиновники индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой", хотя в нем делалась оговорка, что связанные с Саудовской Аравией благотворительные организации могли перенаправлять деньги группе террористов.

Особое внимание в документе уделяется прибывшим в США угонщикам Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Михдхару, а также поддержке, которую они получили.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в южную Калифорнию, мужчины встретили в халяльном ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.

Баюми назвал свою встречу в ресторане с Хазми и Михдхаром случайной, а ФБР во время беседы предприняло несколько попыток выяснить, соответствует ли это правде.

Беседа 2015 года, которая легла в основу документа, касалась человека, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, по словам следователей, оказавшими "существенную материально-техническую поддержку" нескольким угонщикам. Согласно документу, среди его контактов был Баюми.

Личные данные мужчины в документе не раскрываются, но сказано, что он работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе.

В документе также упоминается Фахад аль-Тумайри, в начала 2000-х работавший аккредитованным дипломатом в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, который, по словам следователей, возглавлял экстремистскую фракцию в его мечети. В документе говорится, что был отслежен семиминутный телефонный звонок в 1999 году с номера Тумайри на домашний телефон в Саудовской Аравии двух братьев, которые потом попали в тюрьму Гуантанамо на Кубе.

И Баюми, и Тумайри покинули США за несколько недель до атак.

Как писала "Страна", в августе Белый дом опубликовал заявление Байдена о намерении Министерства юстиции страны рассекретить часть документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года.

А в начале сентября Байден подписал указ о начале процедуры рассекречивания документов ФБР о терактах.