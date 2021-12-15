Военно-морские силы США во вторник, 14 декабря, успешно испытали боевой лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD). В ходе испытаний была уничтожена плавучая цель - катер.

Об этом сообщается на сайте Пятого флота ВМС США.

Тестовый выстрел из установки Mk 2 Mod 0 произвел десантный корабль USS Portland (LPD 27). Испытания прошли в рамках учений в Аденском заливе Индийского океана.

Пресс-служба флота добавила, что USS Portland тестировал LWSD в мае 2020 года. Тогда он успешно отключил небольшую беспилотную воздушную систему, находясь в Тихом океане.

Лазер LWSD предназначен для противодействия катерам-беспилотникам и дистанционно управляемых лодкам со взрывчаткой, которые обычно используют повстанцы-хуситы в Красном море.

Оружие LWSD с 2015 года разрабатывала лаборатория ВМС и компания Northrop Grumman (США). Система имеет неограниченный боезапас и ведет огонь, пока не сядет источник питания. Год назад стало известно, что мощность установки составляет 150 киловатт и в дальнейшем ее будут увеличивать до 300, 500 и 1 000 киловатт.

LWSD считается следующим поколением системы лазерного оружия LaWS, которая установлена на судне USS Ponce (AFSB (I) -15) и испытывалось в течение трех лет на Ближнем Востоке.

Управление военно-морских исследований США выбрало для размещения лазерного оружия LWSD корабль USS Portland в 2018 году.

USS Portland входит в одну группу судов с десантным кораблем USS Essex (LHD 2), док-десантным кораблем USS Pearl Harbor (LSD 52) и десантниками 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

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