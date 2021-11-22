КНР запустила гиперзвуковую ракету с глайдера, скорость которого превышает скорость звука в пять раз - FT
В конце июля Китайская Народная Республика провела испытания гиперзвукового оружия, в частности запуск ракеты с планирующего летательного аппарата (глайдера). При этом скорость глайдера была выше скорости звука в пять раз.
Об этом сообщает Financial Times.
Указано, что испытания прошли над Южно-Китайским морем. От глайдера отделился объект, который мог быть ракетой "воздух-воздух". Однако, по предположению специалистов, это могло быть также и средство радиоэлектронного противодействия, которое предназначено для выведения из строя элементов ПРО противника.
Как рассказали источники издания, на данный момент эксперты не понимают, как КНР удалось осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на такой скорости. Указано, что таких технологических возможностей не показывала еще ни одна страна.
В Белом доме эту информацию FT не стали комментировать, ограничившись выражением обеспокоенности по поводу испытаний гиперзвукового оружия Китая.
При этом в посольстве КНР в США сказали, что никаких данных об этих испытаниях у них нет.
Напомним, 17 октября издание Financial Times сообщило, что в Китае протестировали новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом.
Также сообщалось, что в Пекине опровергли эту информацию. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что это было обычное испытание для проверки технологии повторного использования космического аппарата.