В конце июля Китайская Народная Республика провела испытания гиперзвукового оружия, в частности запуск ракеты с планирующего летательного аппарата (глайдера). При этом скорость глайдера была выше скорости звука в пять раз.

Об этом сообщает Financial Times.

Указано, что испытания прошли над Южно-Китайским морем. От глайдера отделился объект, который мог быть ракетой "воздух-воздух". Однако, по предположению специалистов, это могло быть также и средство радиоэлектронного противодействия, которое предназначено для выведения из строя элементов ПРО противника.

Как рассказали источники издания, на данный момент эксперты не понимают, как КНР удалось осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на такой скорости. Указано, что таких технологических возможностей не показывала еще ни одна страна.

В Белом доме эту информацию FT не стали комментировать, ограничившись выражением обеспокоенности по поводу испытаний гиперзвукового оружия Китая.

При этом в посольстве КНР в США сказали, что никаких данных об этих испытаниях у них нет.

Напомним, 17 октября издание Financial Times сообщило, что в Китае протестировали новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом.

Также сообщалось, что в Пекине опровергли эту информацию. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что это было обычное испытание для проверки технологии повторного использования космического аппарата.