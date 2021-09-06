В компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова назвали взрыв ракеты Alpha намеренным, поскольку над ней потеряли управление. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В компании сообщили, что "Альфа" успешно оторвалась от стартовой площадки и первые 15 секунд полета все приборы работали в нормальном режиме. Затем прекратил работать второй двигатель. Из-за отсутствия тяги скорость набора высоты была ниже требуемой", - говорится в сообщении.

Также в Firefly Aerospace уточнили, что после потери контроля ракету взорвали при помощи взрывной системы прекращения полета.

"Сама по себе ракета не взорвалась", - добавили в компании.

Справка. Ракета Firefly Alpha, высота которой составляет 95 футов, предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезной нагрузки по цене 15 миллионов долларов за запуск. Таким образом, ракета отнесена к категории ракет средней грузоподъемности.

Напомним, ранним утром 3 сентября, в 05:00 по киевскому времени в США стартовала в космос ракета Alpha украино-американской космической компании Firefly Aerospace. Взлетев с пусковой площадки в Ванденберге ракета взорвалась в атмосфере спустя несколько минут полета.

Также "Страна" писала, что в Firefly Aerospace намерены расследовать причину инцидента. При этом в компании еще тогда намекали - делать выводы о ситуации пока рано.