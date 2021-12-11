В Польше заявили об очередном штурме государственной границы мигрантами из Беларуси. На этот раз сообщают, что белорусские силовики помогли группе из 28 мигрантов пересечь рубеж, "ослепляя польских военных лазерами и бросая в них камни".

Об этом сообщает pap.pl.

"В пятницу, около 23:35 в районе Чермчи группа из 28 человек при содействии белорусских силовиков штурмовала границу. Польские солдаты были ослеплены лазерами и забросаны камнями белорусскими службами", - указывается в сообщении.

Как объяснила представительница пограничной службы Польши Анна Михальская, группе беженцев удалось пересечь границу, но потом всех задержали и увезли обратно. При этом в результате штурма никто не пострадал.

Как сообщается, за последние сутки пограничники Польши зафиксировали 41 попытку незаконного пересечения границы с белорусской стороны.

Вместе с тем в Польше пограничники выдали 10 постановлений о депортации беженцев с территории страны.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.

Кроме этого, на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Еврокомиссия предложила временно предоставить Латвии, Литве и Польше экстренные полномочия по упрощению европейских норм приема мигрантов. Разработанные органом меры временные - они будут действовать полгода.