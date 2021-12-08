На польской границе нашли тело погибшего мигранта из Нигерии

На польской стороне границы с Беларусью солдаты обнаружили тело мигранта. По предварительным данным, погибший родом из Нигерии.

Об этом сообщили в полиции Подляского воеводства.

По данным полиции, тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско-белорусской границы. При нем, как добавили правоохранители, был рюкзак и нигерийский паспорт. Детали смерти мужчины сейчас выясняются.

Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Беларусью было обнаружено девять погибших мигрантов.

Ранее мы писали, что белорусские пограничники заявили об обнаружении на границе с Литвой тела мигранта афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет.

Также сообщали, что возле польско-белорусской границы умер годовалый ребенок мигрантов, проживший в лесах полтора месяца.

Кроме того, мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о появлении на границе с Польшей "моря безымянных могил мигрантов". При этом, по его словам, представители СМИ и международные наблюдатели работают только со стороны белорусской границы.