В Государственной пограничной службе Украины заявили, что появившееся в российских телеграм-каналах видео на котором пограничники якобы расстреливают беженцев - это фейк.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

"В сети Интернет начало распространяться видео, на котором, якобы, сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц. Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения. Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация фейковая и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что никаких групп незаконных мигрантов га границе с Беларусью, что том числе и в районе Чернобыльской зоны, выявлено не было.

Напомним, в Польше предупредили Украину об угрозе гибридных атак с привлечением мигрантов.

Также сообщалось, что под Житомиром силовики во время учений тренировались задерживать агрессивных мигрантов из Беларуси.