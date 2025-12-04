В четверг, 4 декабря, в Украине идет 1380-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 4 декабря

10:22 ВСУ признали большое количество СОЧ.

Командующий Штурмовыми войсками Манько заявил, что мобилизация обеспечивает достаточно людей, но проблема в дезертирах, которых больше, чем у России.

"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Из-за этого огромное количество СОЧ. Именно этих людей нам и не хватает. Даже в России такого количества СОЧ нет. Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 тысяч человек, а 70 тысяч, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в самоволку уходят", - заявил Манько.

Он считает, что амнистия за СОЧ только увеличивает количество дезертиров, и призывает наказывать за самоволку.

09:24 ДТЭК подтверждает прилет по объекту энергетики в Одесской области.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении компании.

09:07 Ночью россияне атаковали ударными БпЛА населённые пункты Харьковской области, сообщает ГСЧС.

В селе Серый Яр Купянского района попадание в частный сектор привело к масштабному пожару площадью 200 кв. м: загорелись два жилых дома. Пострадала 62-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами головы и тела.

В Печенежской общине Чугуевского района пожары возникли на территории двух баз отдыха, где горели складские и административные здания. Пострадавших нет.

08:01 В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химический завод "Невинномысский азот", сообщают российские телеграм-каналы. Это предприятие - один из крупнейших в России производителей азотных удобрений, аммиака и сырья для взрывчатки.

Российское Минобороны заявляет, что в течение ночи ПВО уничтожила 76 БпЛА самолетного типа, в том числе 14 над территорией Ставропольского края.

07:57 Одесса ночью подверглась атаке беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек, сообщает ГСЧС.

Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, расположенные рядом многоэтажки и легковые автомобили. В квартирах из-за ударной волны оказались заблокированы два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и направили к медикам.

Пожар удалось быстро ликвидировать.