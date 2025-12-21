Украинский волонтер Роман Доник раскритиковал одесскую ПВО и действия областных властей по защите региона от "Шахедов".

Об этом Доник пишет на своей странице Facebook.

Он прокомментировал последние удары по стратегически важному мосту в селе Маяки Одесской области, на который "подвешена" вся логистика со стороны дунайских портов.

Описывая работу мобильных огневых групп у моста в Маяках во время атаки дронов, Доник говорит о хаотичной стрельбе и отсутствии средств нацеливания.

"Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически", - заявил волонтер.

По его словам, большинство огневых групп не относятся к ВСУ, а состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым "сверху просто нарезали задачу - чтобы сделали. Вот и сделали как смогли".

Отдельно он отмечает, что проблема носит управленческий характер. По его словам, ОВА не дает расширять подготовку огневых групп, на которые сейчас огромный спрос.

"Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала. То есть, идите на хер. Сейчас мы, даже при желании, не можем ничего сделать для Одесской области. Тупо потому, что ВЦА отфутболила нас отпиской", - пишет волонтер.

Ситуацию с мостом в Маяках Доник называет прямым просчетом областной власти. Он напоминает, что после ударов по мосту в Затоке еще в 2022 году стало ясно, что регион фактически держится на одной переправе.

"За три года можно было построить три моста. Но все просто забили болт", - пишет Доник.

Также, по его словам, никто не занимался усилением конструкции действующего моста, который сейчас атакуют.

Напомним, на фоне продолжающихся атак РФ на Одессу и область в ВСУ заменят командующего Воздушного командования "Юг" генерал-майора Дмитрия Карпенко.

В связи с ростом интенсивности обстрелов юга Украины "Страна" анализировала, стоит ли ожидать войны в Бессарабии и Приднестровье.