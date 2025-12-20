В Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре погибли 8 человек. Еще 27 человек получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

В то же время местные паблики публикуют кадры машин, которые попали под обстрел в Одесской области.

На опубликованных кадрах повреждённое полотно моста в Одесской области, который связывает Одессу с Измаил.

Ранее мы писали, что в Одесской области фактически блокирован проезд по трассе Одесса-Рени из-за перекрытия моста в селе Маяки, по которому второй день РФ наносит удары.

Эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что обстрел моста на трассе Одесса-Рени близ Маяков может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риски его потери. Путин провел "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по сухопутной логистике на юго-западе Одесской области. "Флеш" заявил, что по мосту с ночи, не прекращая, били "Шахеды", а под вечер ударили баллистикой - "Искандером" с кассетной боеголовкой. Опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита.

