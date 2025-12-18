Россияне атакуют мосты в Одесской области, чтобы отрезать западную часть региона и прервать логистику на Дунае.

Об этом заявил украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, 14 декабря армия РФ атаковала мост в Заливе почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель, а сегодня она начала атаковать мост в Маяках.

"Конечно, мы будем пытаться в таком случае сводить паромные переправы, но они уязвимы для "Шахедов"", – добавил "Флэш".

При этом в пресс-службе Госпогранслужбы заявили, что в Одесской области приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени" из-за последствий атаки "Шахедов".

ГПСУ советует не ехать на погранпункты, дорога к которым идет по этому маршруту.

Ранее в ВСУ сообщали, что россияне впервые за долгое время снова применили по Одесской области корректируемые авиационные бомбы.

Война в Украине идёт 1394-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 18 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду, 17 декабря, стало известно о захвате войсками РФ Серебрянки на востоке Донецкой области. Также россияне продвинулись на нескольких участках фронта, включая Северск и Переездное. Между тем в Святогорске и восьми окрестных сёлах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Кроме того, вчера был пятый день блэкаута в Одесской области после массированного налёта на регион на выходных.

