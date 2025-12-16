Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину и Россию "прекратить удары по гражданским и коммерческим судам" в Черном море.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, удары по коммерческим или гражданским судам "не приносят пользы ни одной из сторон в конфликте между Россией и Украиной".

"Недавние взаимные атаки создают серьезную угрозу морскому судоходству в Черном море. Атаки, целями которых становятся коммерческие и гражданские суда, невыгодны никому. Мы передали четкие предупреждения по этой проблеме обеим сторонам", - заявил президент Турции.

Напомним, накануне Минобороны Турции сообщило, что турецкие истребители F-16 сбили над Черным морем неизвестный беспилотник. В заявлении отмечалось, что данная воздушная цель была идентифицирована как вышедший из-под управления беспилотный летательный аппарат и для предотвращения возможных рисков уничтожена в безопасном районе за пределами населённых пунктов.

А перед этим в территориальных водах Турции были атакованы танкеры российского "теневого флота".

