Прямого удара украинского морского дрона Sub Sea Baby по российской подводной лодке "Варшавянка" в порту Новороссийска, о котором вчера сообщала СБУ, могло не быть.

Об этом заявляет "Радио Свобода", анализируя новые кадры с места взрыва.

На них видно, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от субмарины. Повреждения получил пирс, но "Варшавянка" по-прежнему стоит на своем месте.

"Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно, однако они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было", - пишет издание.

Россия утверждает, что никакого ущерба подлодке дрон не причинил. Минобороны РФ опубликовало видео, как утверждается, неповрежденной подлодки в бухте Новороссийска.

Напомним, украина в последние дни проводит много атак на море. Так, 28 ноября подверглись ударам танкеры Kairos и VIRAT из теневого флота РФ, удару, а затем был атакован российский танкер Midvolga 2.

По информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа не возражала против ударов Украины по теневому флоту РФ.

Подробнее о последствиях атак на танкеры мы писали в отдельном материале.

