Сегодня ночью во время атаки беспилотных катеров был уничтожен причал для погрузки нефти в Новороссийске, принадлежащий Каспийскому трубопороводному консорциуму (КТК). Он обеспечивает 80% экспорта казахстанской нефти.

Об этом сообщает сам КТК, называя атаку "террористической".

По данным консорциума, атака беспилотных катеров произошла в 4 утра.

При этом утечки нефти удалось избежать, но эксплуатация причала теперь невозможна.

Отмечается, что это уже третья атака на инфраструктуру консорциума. До этого были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и офис в Новороссийске.

Каспийский трубопроводный консорциум занимается перекачкой на экспорт через порт Новороссийска нефти из Казахстана, в том числе добываемой крупными американскими нефтяными компаниями.

Совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx.

Ранее мы передавали о том, что в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер, державший курс на Новороссийск.

Затем в Радио Свобода написали, что танкер VIRAT из теневого флота РФ сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море.