Причал для погрузки нефти уничтожен в Новороссийске. Он обеспечивает 80% экспорта казахстанского сырья
Сегодня ночью во время атаки беспилотных катеров был уничтожен причал для погрузки нефти в Новороссийске, принадлежащий Каспийскому трубопороводному консорциуму (КТК). Он обеспечивает 80% экспорта казахстанской нефти.
Об этом сообщает сам КТК, называя атаку "террористической".
По данным консорциума, атака беспилотных катеров произошла в 4 утра.
При этом утечки нефти удалось избежать, но эксплуатация причала теперь невозможна.
Отмечается, что это уже третья атака на инфраструктуру консорциума. До этого были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и офис в Новороссийске.
Каспийский трубопроводный консорциум занимается перекачкой на экспорт через порт Новороссийска нефти из Казахстана, в том числе добываемой крупными американскими нефтяными компаниями.
Совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx.
Ранее мы передавали о том, что в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер, державший курс на Новороссийск.
Затем в Радио Свобода написали, что танкер VIRAT из теневого флота РФ сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море.