Пользователи социальных сетей, среди которых много известных личностей, опасаются воздушного удара по санаторию в Конча-Заспе под Киевом после публикации издания "Украинская правда" о силовом противостоянии из-за этого объекта между Сухопутными войсками ВСУ и ГУР.

Дискуссии на эту тему разгорелись в Фейсбуке.

Так, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр раскритиковала публикацию газеты о конфликте и заявила, что теперь обе стороны должны покинуть объект, потому что он стал ориентиром для воздушного удара.

"После такого заголовка (куда было вынесено название санатория - Ред.) обе стороны должны покинуть объект, потому что он засвечен для врага. Теперь там крайне опасно находиться и военнослужащим ВСУ, и ГУР", - считает Маляр.

Народный депутат Алексей Кучеренко написал, что журналисты "Украинской правды", первыми опубликовавшие эту новость, после чего ее дали и другие СМИ, "безмозглые идиоты".

"Так же, как и редакторы. Цель указана. Пока что у меня все", - высказался нардеп.

Эксперт Олег Попенко тоже высказался довольно эмоционально: "Дебилы и идиоты… у меня нет слов".

Между тем местный житель пожаловался в комментариях на то, что военные давно заняли территорию санатория и перекрыли доступ к пляжу: "Так они год тут сидят у нас… Перекрыли пляж санаторный для людей, все возмущались по этому поводу дачники".

Другие пользователи сообщили, что рядом с санаторием "Жовтень" много жилых домов, и в случае прилёта будет большой ущерб.

