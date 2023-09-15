СБУ сообщила еще об одном подозрении российскому военному блогеру родом из Сум Юрию Подоляке. По данным следствия, он наводил российские ракеты на Николаев в начале вторжения.

Об этом говорится в посте в аккаунте СБУ в Фейсбуке.

По версии следствия, Подоляка получал данные от бывшего главы Николаевской окружной прокуратуры, который отбывает пожизненное заключение за госизмену, и передавал их российским спецслужбам.

Также он сливал информацию о российских военнопленных и суточные пароли на украинских блокпостах.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сказано в посте.

Весной Подоляка получил подозрение в участии в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков. Блогер с 2014 года живет в России. На его телеграм-канал подписаны более 2,7 миллионов человек.

Сегодня "Страна" рассказывала, что СБУ вручила нардепу и главе парламентского комитета по свободе слова Нестору Шуфричу подозрение в госизмене. Как заявили в ведомстве, СБУ, ГБР и Генпрокуратура собрали "аргументированную доказательную базу" его "антиукраинской" деятельности в информационной сфере.