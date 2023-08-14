Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену и покушение на теракт в интересах РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд постановил, что бывший первый замглавы Центра специальных операций "А" СБУ собирал информацию, которая составляла гостайну, и передавал ее представителям РФ.

Также, по данным прокуратуры, сбушник подыскивал среди бывших военнослужащих СБУ исполнителей теракта с целью убийства чеченского майора Адама Осмаева, который с февраля 2015 возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и воевал на Донбассе.

Шайтанов обвинен по трем статьям УК Украины - за государственную измену, законченное покушение на совершение террористического акта, а также незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст.263 УК Украины).

Дело было в 2020 году. Ранее мы писала об этом подробнее.

Напомним, СБУ опубликовала запись разговора о планах убить Осмаева, где говорилось, что "Марадону нужно отправить в страну вечной охоты".

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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