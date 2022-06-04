Украинские правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина РФ по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

"Расследованием установлено, что обвиняемый гражданин РФ в 2019 году во исполнение задания российской спецслужбы привлек генерал-майора СБУ и предложил ему собирать и передавать РФ информацию, которая составляет государственную тайну и была ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей. В августе 2019 г. гражданин РФ получил от генерал-майора сведения в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится за пределами территории Украины и объявлен в розыск.

А вот экс-сотрудник СБУ уже задержан, его дело тоже в суде.

Отметим, что скорее всего, речь идет о заказчике в резонансном деле генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, задержанного еще в апреле 2020 по обвинению в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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