В субботу, 4 июня, в Украине идет уже 101-й день войны с Россией.

Самые интенсивные бои идут в Луганской и Донецкой области - в районах Северодонецка, Славянска, Бахмута, Лимана.

Угрозы обстрела сохраняются по всей Украине. Почти ежедневно силы РФ обстреливают Харьковскую область, приграничные области Сумской и Черниговской.

На фоне этого в Украине пошли первые сделки по квартирам после начала войны.

Тысячи людей, не дожидаясь окончания боевых действий, возвращаются в Краматорск.

А в Европе украинские беженцы начали распродавать свои авто.

Ниже главные новости за сегодня. Материал обновляется.

4 июня

12:15 Минобороны России подтверждает удары по Сумской и Одесской областям.

МО РФ утверждает, что в Сумской области ракетами воздушного базирования нанесён удар по «центру артподготовки ВСУ в Сумской области, там обучали эксплуатации 155-мм гаубиц М777".

По поводу удара по Одесской области заявляется, что "уничтожен пункт дислокации иностранных наемников».

Отметим, что в оперативном командовании Юг заявляли, что под удар попало сельхозпредприятие.

12:10 В свежей сводке Британской военной разведки основной упор делается на применение россиянами авиации на Донбассе, которое стало более активным.

Главное наблюдение: "комбинированное использование воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе".

"С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи", - отмечается в сводке.

При этом делается оговорка, что удары авиации, направленные на препятствование подвоза подкрепления и припасов, не оказали существенного влияния на конфликт. В результате российские запасы высокоточных ракет, вероятно, были значительно истощены, предполагают британцы.

12:05 Зона поражения американских ракетных систем HIMARS, которые США собираются поставить Украине (с ракетами дальностью до 70-80 километров). Остров Змеиный тоже попадает в зону поражения. Крым и Мариуполь - не попадают.

11:55 Американский военный журналист Чак Пфаррер публикует карту с ситуацией в Северодонецке.

Судя по ней, РФ контролирует примерно две трети города.

Автор утверждает, что украинские силы продвигаются к объездной дороге P-66 у северодонецкой промзоны.

Эта дорога разделяет российские силы в Северодонецке и соседней Воеводовке.

Также, по его данным, фронт в городе проходит по центральной улице Богдана Лещины, есть продвижения ВСУ к востоку от нее.

Источники информации Пфаррера неизвестны.

11:45 По поводу контрнаступления ВСУ в Херсонской области близ Давыдов Брода, о котором много говорилось в последние дни.

Алексей Арестович на днях сказал, что оно, фактически, уже закончено, призвав "охладить пыл" по его поводу.

"Украинские войска форсировали реку Ингулец, создали плацдарм, дальше все ждали от них успеха, но так не бывает. Российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы", - рассказал Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, украинские войска уже отошли на свои позиции, но они "сорвали наступление противника".

Источники "Страны" в ВСУ подтвердили информацию об остановке на данный момент контрнаступления и дополнили ее новыми деталями.

Источники говорят, что ВСУ при поддержке артиллерии атаковали российские войска на границе Николаевской и Херсонской областей, форсировав реку Ингулец. Основное направление удара украинской армии – к селу Давыдов Брод. Первоначально атака ВСУ удалась, реку удалось перейти и отбросить на десять – пятнадцать километров ВС РФ. Однако уже на следующий день россияне нанесли массированные удары артиллерией и авиацией по участку прорыва и ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике и наступление остановилось. Занятый плацдарм под Давыдовым Бродом украинские военные удерживают, но далее не продвигаются. При этом по плацдарму наносятся массированные удары противником с целью вынудить украинские войска отступить.

Причиной остановки контрнаступления источники называют мощные артиллерийские и авиационные удары россиян и рельеф местности в этих местах – голая степь, на которой украинские войска были практически беззащитны перед авиацией противника. Кроме того, в атаку бросили одну из слабовооруженных бригад ТРо, которая и понесла самые тяжелые потери.

"Направление атаки потенциально очень интересное, так как открывает возможность для дальнейшего наступления ВСУ на Новую Каховку. Однако наступление фактически остановлено на сегодняшний день. Сил пока недостаточно", - говорит источник.

11:35 Попавший под западные санкции российский Промсвязьбанк начинает работать на территории "ЛНР".

"Депутат совета" Алексей Белецкий сообщил, что банк обеспечит доступ к кредитным пакетам, а также будет выдавать в "ЛНР" карты "Мир", что поможет обеспечить перевод денежных средств в Россию. Начало этой деятельности ожидается в "максимально короткое время".

11:30 В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край РФ) подожгли здание Росгвардии.

11:25 Одесские пожарные показали строение, куда, по их данным, утром попала российская ракета.

11:15 Гражданина России будут судить за шпионаж, сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Скорее всего, речь идет о заказчике в резонансном деле генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, задержанного еще в апреле 2020 по обвинению в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины.

"Расследованием установлено, что обвиняемый гражданин РФ в 2019 году во исполнение задания российской спецслужбы привлек генерал-майора СБУ и предложил ему собирать и передавать РФ информацию, которая составляет государственную тайну и была ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей. В августе 2019 г. гражданин РФ получил от генерал-майора сведения в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка. В настоящее время обвиняемый находится за пределами территории Украины и объявлен в розыск.

Дело Шайтанова сейчас тоже слушается в суде, приговор по нему не вынесен.

11:10 Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине, сообщается на сайта Федерального совета Швейцарии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии".

В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором - систем ПВО. Отмечается, что такого рода деятельность не противоречит принципам нейтралитета Швейцарии.

10:50 Российская журналистка Ирина Куксенкова сообщает, что в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных.

"Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", - заявила она.

В Украине эту информацию пока не комментировали.

10:45 В Одессе задержали мужчину, который вчера во время воздушной тревоги запустил фейерверк в Приморском районе города - неподалеку от местного управления СБУ.

"По словам задержанного, именно таким образом он хотел поздравить с Днем рождения малолетнего сына своей подруги", - сообщила представитель патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

10:40 Беларусь продолжает строить аналог украинской теробороны.

"Я подумал, что нам на всякий случай нужно при каждом сельском совете иметь вот это, я назвал, народное ополчение. Эту группку людей. Это будет немного, ну может 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения, они взяли свои автоматы. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что они на танках будут ездить? Нет. Вот чтобы могли защитить свой дом!", - заявил президент Лукашенко.

10:15 В Николаеве сейчас идут взрывы, сообщают местные паблики.

10:10 CNN рассказывает, как американские военные координируют работу с украинскими коллегами во время войны в Украине.

На связь они выходят ежедневно.

Лично этим занимается генерал-майор Дэвид Болдуин. Он возглавляет Государственный военный департамент, куда входят сухопутные войска и воздушная национальная гвардия.

"Примерно раз в неделю Болдуин проводит видеозвонки с высшим руководством украинских вооруженных сил", - сообщает CNN. И каждый день он "обменивается текстовыми сообщениями и звонит один на один по поводу общей ситуации".

По словам Болдуина, на уровне штаба бригадные генералы и полковники гвардии работают с атташе по вопросам обороны Украины и украинскими руководителями, чтобы уточнить их запросы на системы вооружения.

Генерал-майор сообщил, что проводится обучение украинцев западным системам вооружений. "Украинцы очень быстро схватывают", - сообщил Болдуин.

10:00 Губернатор Луганской области Гайдай сообщает, что россияне пытаются отрезать Северодонецк и ведут обстрелы моста, по которому продолжает идти движение (через него в частности эвакуируют раненых).

09:55 Череда масштабных пожаров и ЧП в России продолжается.

На этот раз горит автобаза областной Думы в городе Тюмень.

09:50 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня утром российский самолет обстрелял Сумской район. Всего было четыре взрыва. Жертв среди гражданского населения нет. Масштаб разрушений уточняется.

09:45 Последние недели чиновники из США, Британии и ЕС проводят регулярные встречи с целью обсуждения вариантов прекращения войны в Украине. Среди прочего обсуждается компромиссный план, предложенный властями Италии в мае, сообщает CNN. Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на обещание США "ничего не говорить об Украине без Украины".

Среди властей западных стран растет обеспокоенность, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщили источники телеканала.

Два чиновника НАТО сказали, что в альянсе не видят большого желания вести переговоры со стороны Украины: "мы можем предложить любые планы, которые захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, что в данный момент уступит территорию".

При этом, по их словам, власти США не оказывали давления на Киев, настаивая на определенном плане и не подталкивали их к переговорам с Россией.

В беседе с CNN два американских чиновника сообщили, что в Вашингтоне не поддерживают план, предложенный Римом.

09:25 Зеленский выступил перед мэрами городов США. И призвал их разорвать отношения с российскими городами-побратимами.

09:20 По Одесской области утром нанесли ракетный удар. Попадание по сельхозпредприятию, сообщает оперкомандование "Юг".

Пожар уже ликвидирован, предварительно двое пострадавших.

Удар наносился ракетой воздушного базирования Х-59.

09:15 Сегодня вступает в силу решение ЕС отменить ввозные пошлины на товары украинского экспорта.

Они не будут действовать на протяжении года.

Речь о всей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Это крайне серьезное подспорье для украинской экономики.

09:10 Российская оппозиционная журналистка Марина Овсянникова, которой не дали выступить в Киеве, приехала в Одессу.

Овсянникова, которая ранее жила в Москве, родом из Одессы.

"Миллионный город опустел. Почти половина его жителей-уехали. Остальные-живут в постоянном страхе", - написала она о том, что российские ракеты обстреливают Одессу.

Официальный спикер областной военной администрации Сергей Братчук назвал Овсянникову "московской мерзостью".

08:45 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. К юго-востоку от Харькова противник нанес ракетный удар в районе села Мохнач, попало в объект транспортной инфраструктуры (там есть мост через Северский Донец).

2. Под Славянском был штурм Богородичного, под Барвенково противник атаковал Вернополье. Обе попытки, заявляет Генштаб, успеха не имели.

3. Идут бои в Северодонецке, куда россияне перебросили резервы. Южнее был штурм украинской Устиновки на правом берегу Северского Донца. Это село выходит к трассе на Лисичанск со стороны Тошковки.

4. В направлении Славянска бои иду на левом берегу Донца в районе села Старый Караван.

5. В Черном море на данный момент находится три российских носителя ракет "Калибр".