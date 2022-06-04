Около 21:00 3 июня в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, а через час в интернете появилась информация о взрывах в городе.

Сначала писали, что жители слышали работу ПВО, но затем стало известно, что кто-то запускал фейерверк.

По какой причине и кто решил после воздушной тревоги запустить салют, неизвестно. По некоторым данным, это произошло возле здания местного СБУ.

Сообщается, что запускавших салют уже задержали.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.