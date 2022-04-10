Полиция Черновцов задержала 38-летнего жителя города, который в период военного положения запустил фейерверк. На мужчину пожаловались местные жители, увидевшие и снявшие на видео запуск салюта вечером четверга, 8 апреля. Нашли мужчину и вручили ему повестку уже на следующий день утром.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

По словам полиции, видео с салютами распространили в соцсетях жители Черновцов, возмущенных использованием пиротехники в военное время. Полицейские выяснили, что фейерверки запускал со своего двора 38-летний черновчанин.

"Мужчина объяснил полицейским, что имел дома пиротехнику и дети попросили показать им салюты. Не подумав о последствиях, он использовал фейерверки. При этом черновчанин нарушил правила безопасности", – говорится в сообщении полиции.

На 38-летнего мужчину составили протокол по статье 195-6 КУоАП (нарушение порядка использования пиротехнических средств). Протокол направят в суд. Кроме того, правоохранители пригласили нарушителя в военкомат, где ему вручили повестку.

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