За сутки в населенных пунктах Киевской области, которые вернулись под контроль Украины, обнаружили почти 5 тыс. взрывоопасных предметов. Зачистка и разминирование территории продолжается. По окончании коммунальщики начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"За сутки на территории Киевщины спасатели обнаружили 4886 взрывоопасных предметов. По окончанию зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру", - написал Павлюк в своем Телеграм-канале.

Ранее экс-глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба, который сейчас курирует гуманитарное направление в недавно созданной военной администрации, сообщил, что на разминирование населенных пунктов Киевской области потребуется по меньшей мере 10 дней.

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