В сети появилось видео, как военные ВСУ "обезвреживают" мины, уложенные противником на трассе под Киевом. На кадрах запечатлено, как бойцы попросту отбрасывают мины ногами на обочину.

Судя по всему это происходит в районе Бородянки в Киевской области, где накануне на видео попало, как легковушка с прицепом преодолевает заминированный участок дороги.

Как рассказал "Стране" источник в ВСУ, такое "разминирование" нельзя назвать осторожным.

"В принципе такая противотанковая мина не взорвется, пока на нее не будет оказано воздействие весом от 120 кг. Обычно мины такого типа аккуратно убирают с места заминирования. Пинать ногами их не стоит", - рассказал источник.

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