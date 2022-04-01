Российская армия продолжает контролировать город Изюм Харьковской области, который находится в эпицентре ожесточенных боев. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на полдень пятницы, 1 апреля.

"На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий", - говорится в сводке.

Генштаб предполагает, что противник будет осуществлять усиление группировки своих войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий.

Напомним, накануне заммэра Изюма Владимир Мацокин заявил, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, однако уже почти 20 дней нет согласованных "зеленых коридоров".

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