Мэр Изюма просит эвакуировать людей из охваченного боями города
До 20 тысяч жителей города Изюм в Харьковской области нуждаются в эвакуации, однако уже почти 20 дней нет согласованных "зеленых коридоров". Город находится в эпицентре ожесточенных боев.
Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.
По его словам, сегодня эвакуировано 2500 человек.
"Но это из Изюмского района. Из города Изюм эвакуации не было", – заявил Мацокин.
Отметим, что завтра будет эвакуация из города Барвенково. Оно граничит с Изюмом.
Ранее в министерстве обороны США сообщили журналистам, что Россия готовится нанести авиаудары по четырем главным направлениям, и Изюм - среди них.
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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
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