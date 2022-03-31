До 20 тысяч жителей города Изюм в Харьковской области нуждаются в эвакуации, однако уже почти 20 дней нет согласованных "зеленых коридоров". Город находится в эпицентре ожесточенных боев.

Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, сегодня эвакуировано 2500 человек.

"Но это из Изюмского района. Из города Изюм эвакуации не было", – заявил Мацокин.

Отметим, что завтра будет эвакуация из города Барвенково. Оно граничит с Изюмом.

Ранее в министерстве обороны США сообщили журналистам, что Россия готовится нанести авиаудары по четырем главным направлениям, и Изюм - среди них.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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