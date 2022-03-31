Российские силы продолжают наносить удары по Украине в четырех районах, включая столицу Киев.

Как передает CNN, об этом 31 марта заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По словам чиновника, российские авиаудары могут быть направлены на такие направления:

Киев;

Чернигов;

Изюм (Харьковская область);

региона Донбасса.

"Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество самолето-вылетов. Таких вылетов за последние сутки более 300, и их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о которых мы говорили ранее, южнее Харькова, а также районе совместной операции, в основном Донбасс. Это четыре района, где они наносят большую часть своих ударов", - сказал чиновник.

Он добавил, что "Киев все еще находится под серьезной угрозой авиаударов", несмотря на комментарии России о выводе войск из этого района.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что армия России отходит от Чернигова и Киева.

Вчера Министерство обороны США заявило, что за последние 24 часа наблюдает, как около 20% российских войск, двигавшихся к Киеву, переориентировались, а части, находившиеся под Сумами и Черниговом, направились в Беларусь.