Киев, Чернигов, Изюм и Донбасс. Россия готовится нанести авиаудары по четырем главным направлениям
Российские силы продолжают наносить удары по Украине в четырех районах, включая столицу Киев.
Как передает CNN, об этом 31 марта заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.
По словам чиновника, российские авиаудары могут быть направлены на такие направления:
- Киев;
- Чернигов;
- Изюм (Харьковская область);
- региона Донбасса.
"Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество самолето-вылетов. Таких вылетов за последние сутки более 300, и их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о которых мы говорили ранее, южнее Харькова, а также районе совместной операции, в основном Донбасс. Это четыре района, где они наносят большую часть своих ударов", - сказал чиновник.
Он добавил, что "Киев все еще находится под серьезной угрозой авиаударов", несмотря на комментарии России о выводе войск из этого района.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что армия России отходит от Чернигова и Киева.
Вчера Министерство обороны США заявило, что за последние 24 часа наблюдает, как около 20% российских войск, двигавшихся к Киеву, переориентировались, а части, находившиеся под Сумами и Черниговом, направились в Беларусь.