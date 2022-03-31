Во время обстрела под Черниговом погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной
У нардепа от "Голоса" Ольги Стефанишиной погиб муж во время обстрела под Черниговом 30 марта.
Трагическую новость она сообщила на своей странице в Facebook.
"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно" , - написала Ольга Стефанишина.
Напомним, ранее мы писали, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
Также сообщали, что в Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко. Девочке было всего 11 лет.
Кроме того, писали, что солист "Бумбокса" попал под минометный огонь.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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