У нардепа от "Голоса" Ольги Стефанишиной погиб муж во время обстрела под Черниговом 30 марта.

Трагическую новость она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно" , - написала Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее мы писали, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Также сообщали, что в Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко. Девочке было всего 11 лет.

Кроме того, писали, что солист "Бумбокса" попал под минометный огонь.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.