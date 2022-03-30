В Луганской области от обстрелов погибли два человека, пятеро получили ранения
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об обострении. По его словам, россияне безостановочно обстреливают города региона, вследствие чего два человека погибли, пятеро пострадали, а 21 человека спасли из-под завалов и из пожаров.
Об этом чиновник написал 30 марта в своем Фейсбуке.
"В Луганской области обострение. Россияне безостановочно стреляют по мирным городам. Два человека погибли, пятеро пострадали, 21 человек спасли из-под завалов и пожаров. Обстрелы не останавливаются и сейчас. Лисичанск россияне обстреливают из артиллерии, по Попасной стреляют из авиации", - сказано в посте.
Гайдай добавил, что в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и Кременной повреждено около 18 объектов, из них шесть многоквартирных и шесть частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.
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