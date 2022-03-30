Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об обострении. По его словам, россияне безостановочно обстреливают города региона, вследствие чего два человека погибли, пятеро пострадали, а 21 человека спасли из-под завалов и из пожаров.

Об этом чиновник написал 30 марта в своем Фейсбуке.

"В Луганской области обострение. Россияне безостановочно стреляют по мирным городам. Два человека погибли, пятеро пострадали, 21 человек спасли из-под завалов и пожаров. Обстрелы не останавливаются и сейчас. Лисичанск россияне обстреливают из артиллерии, по Попасной стреляют из авиации", - сказано в посте.

Гайдай добавил, что в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и Кременной повреждено около 18 объектов, из них шесть многоквартирных и шесть частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.

Также в результате вражеских обстрелов при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский.

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