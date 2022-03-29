Северодонецк полностью обесточен из-за обстрела со стороны РФ. Также из-за этого отключена централизованная подача воды.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

Ориентировочные сроки ремонта можно будет назвать после изучения масштаба аварии.

"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. В настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключенные от питания насосные станции отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта зависит от объемов повреждений", - пишет Гайдай.

Ремонтные работы усложняются отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭСов необходимого количества спецтехники.

"Потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - сообщил Гайдай и опубликовал соответствующее фото.

Ранее мы публиковали фото из этого региона. В Луганской области продолжаются обстрелы, пострадали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Также сегодня в Северодонецке обстреляли две жилые пятиэтажки. Из-под завалов достали 13 человек, есть погибшие.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.