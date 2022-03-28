Генеральный штаб ВСУ представил оперативную информацию по состоянию на 18:00 28 марта. По данным штаба, противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

В Генштабе также сообщили, что российское командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно занятых территорий Украины.

"В целях восполнения потерь личного состава военными комиссариатами на территории Российской Федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений "добровольцев", которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях. Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также принимают лиц со снятой судимостью", - говорится в записи.

Кроме того, в ВСУ заявили, что противник продолжает наращивание группировки войск вокруг Киева. Российские войска продолжают попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить столицу.

Между тем ВСУ продолжают оборону Мариуполя.

"Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника по другим направлениям. Оккупанты продолжают нести большие потери", - сообщил Генштаб.

Что касается Херсона, то захваченный город "оказывает существенное сопротивление русской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы военных и Росгвардии для удержания города под своим контролем".

Генштаб сообщил и о перебросках около 150 человек из Южной Осетии на территорию Крыма для дальнейших действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения Южной Осетии с целью дальнейшего привлечения к войне с Украиной.

"Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченных в производство ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения. В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для Российской Федерации процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом технологического процесса изготовления ракет.

Российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны", - рассказали в Генштабе.







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