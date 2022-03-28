Российская Федерация стягивает размещенные в Беларуси ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинским границам.

Об этом в понедельник сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

"В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещением пусковых установок ОТРК Искандер-М в направлении Государственной границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Также в дневной сводке сообщается, что сейчас основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Кроме этого, продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины.

По имеющейся у Генштаба информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск).

"В направлении Бровары оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных Сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка", - сообщили в Генштабе.

"Зафиксирована перегруппировка для наращивания наступательных возможностей, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодке, а также захвате города Мариуполь.

Ранее американская разведка заявила, что баллистические ракеты "Искандер", которые Россия запускает в Украине, содержат обманки, которые позволяют обходить противовоздушную оборону и давать ложные данные ракетам теплового поиска.

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