Анализируем ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине.

Ситуация на фронте 27 марта

Дневная сводка Генштаба говорит о том, что в блокаде остается город Славутич, который россияне взяли под контроль вчера.

Также, по данным Генштаба, продолжаются попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города находится в оперативном окружении.

В утренней и дневной сводке не упоминается Изюм - охваченный боями город к югу от Харькова, открывающий дорогу на Славянск и в целом север Донецкой области. Генштаб заявляет, что "в районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций".

Где эти позиции - не сообщается. Но кроме изюмского направления, ранее сообщалось, что противник несколько дней назад захватил поселок Ямполь в 30 километрах востоку от Славянска.

Также российские телеграмм-каналы сообщают, что армия РФ смогла форсировать Северский Донец южнее Изюма и начала движение в направлении Славянска.

Если вернуться к Харьковской области, то там ВСУ, согласно сводке Генштаба, вернули под свой контроль село Гусаровка. Населенных пунктов с таким названием в области два. Одно около Балаклеи, другое к югу от Барвенково в сторону Славянска. Если речь идет о последнем варианте, то этот факт подтверждает бои за этот район, который является еще одной (помимо Изюма) "точкой входа" в Донецкую область с севера. О боях там мы писали еще вчера.

Также в украинских телеграм-каналах сообщается, что россияне высадили десант уже у самых границ Донецкой области - в Яремовке недалеко от Святогорска.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

То есть в целом "битва за выход на границы Донецкой области с севера" продолжается и набирает обороты, захватывая все новые радоны.

Россияне, очевидно, пытаются нащупать брешь в обороне ВСУ.

Также Генштаб подтвердил озвученную вчера информацию о взятии Тростянца в Сумской области. Этот поселок находится к северу от Ахтырки. Вообще по Сумской области, судя по сообщения украинской стороны, наблюдается активность ВСУ. Не исключено, что в этом районе, где коммуникации россиян особенно растянуты, украинская армия может развить контрнаступление с целью отбросить противника от Сум и Ахтырки. Либо, как минимум, ослабить военное давление на эти города и деблокировать столицу области.

В Луганской области иная ситуация - там российские войска и "ЛНР" продолжают штурмовать Рубежное и Попасную. В обоих городах противник закрепился, но бои продолжаются, сообщал сегодня утром губернатор Сергей Гайдай.

От Попасной открывается путь на Бахмут - важнейший узел, который позволяет идти на Славянск, Дружков, Краматорск и Константиновку или нанести удар по позициям ВСУ под Горловкой.

Ситуация в Мариуполе, судя по интервью мэра Вадима Бойченко, критическая. Город в кольце, и кольцо сжимается. По его словам, уже выехала половина населения города.

В "ДНР" же утверждают, что уже приблизились к центру города, а украинские силы закрепились в промзоне, а также в центре и приморской части города.

Что касается ситуации под Киевом, то вот описание того, что происходит, из телеграм-канала командующего обороной области Александра Павлюка.

Добавим, что сегодня россияне заняли дом боксера Александра Усика в городе Ворзеле (сам Усик тренируется за рубежом для боя с Энтони Джошуа).

Общие итоги дня с точки зрения украинской стороны подвел спикер Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в Харьковской и Сумской областях ВСУ "перешли в небольшое, тактическое, но контрнаступление". Он также прокомментировал заявление России о том, что главные задачи противник будет выполнять на Донбассе.

По словам Арестовича, это означает резкое осложнение ситуации в зоне ООС и вокруг Мариуполя.

"Ближайшие неделя-две будут неравномерными. Будут поступать сообщения как о том, что мы побеждаем и контратакуем на отдельных участках. А во-вторых, что на некоторых участках, а именно на востоке, ситуация далеко не простая", - заявил советник Ермака.

По его словам, во время действий на Донбассе России критично будет удержать под контролем свои завоевания на юге (для сохранения сухопутного коридора из Крыма на Донбасс). В связи с чем ВСУ могут получить больше возможностей под Киевом и в соседних областях.

Эту мысль Арестович проводит уже второй день подряд. Вчера он также сказал, что Россия обозначила своей главной целью Донбасс, а потому перекинет туда силы из под Киева и Харькова, а может быть даже вообще оттуда уйдет.

Впрочем, это противоречит как тому, что заявляло Минобороны России (они говорят, что присутствие войск под Киевом и Харьковом необходимо, чтобы сдерживать там силы ВСУ, дабы их не перекинули на Донбасс), так и сводкам Генштаба ВСУ, которые неизменно фиксируют накопление сил противника в Беларуси, откуда их затем перебрасывают под Киев для усиление позиций (в том числе активно "осваивается" российскими военными и зона отчуждения вокруг ЧАЭС). Не факт, что это делается для того, чтоб организовать наступление на столицу новыми силами (тут украинских сил достаточно много). Но вряд ли похоже на подготовку отхода от Киева. Скорее похоже на то, что уходить пока россияне не собираются и укрепляет свои позиции, в том числе и на случай возможного контрнаступления ВСУ.

На юге в последние дни серьезных изменений на линии фронта не было.

Кроме того, что вчера внезапно советник министра обороны Маркиян Лубкивский внезапно заявил, что до конца дня (то есть, до конца субботы) Украина вернет контроль над Херсоном, который российские войска взяли еще в первые дни.

Впрочем, ни до конца вчерашнего дня, ни к моменту публикации данной статьи, никаких изменений в статусе Херсона не произошло - там по-прежнему стоят российские войска.

Линия фронта проходит сейчас западнее - примерно на границе Николаевской и Херсонской областей. В последнее время среди военных ходят разговоры, что российские войска копят резервы, чтоб вновь попытаться пойти в наступление.

Призрак нового "референдума"

Одно из главных политических событий дня - это заявление "главы ЛНР" Пасечника о новом "референдуме" за присоединение к России.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории "республики" будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал сегодня "глава ЛНР".

В Донецке пока ничего подобного не заявляли.

Россия официально не отреагировала на слова Пасечника, хотя сенаторы и депутаты Госдумы уже дали первые комментарии. Сенатор Андрей Клишас заявил, что обе "республики" имеют право принять такое решение. А вот депутат Госдумы Леонид Калашников считает, что пока неподходящее время.

Однозначную поддержку идее "референдума" выразил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

В МИД Украины же заявили, что никто в мире не признает новой аннексии.

"РФ не оставляет попыток взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства", - заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Позже сам Пасечник заявил, что на данный момент подготовка референдума еще не проводится.

Но что означают слова Пасечника?

Очевидно, что они прозвучали по согласованию с Кремлем. Таким образом, становится понятно, что неподконтрольным Украине территориям Донбасса готовят крымский сценарий.

Разумеется, вряд ли "референдум" проведут до конца боевых действий, которые должны зафиксировать новую линию фронта.

В контексте же идущих с Украиной переговоров это явное ужесточение позиций Москвы. Если статус "независимых республик" позволял по-разному оформить их будущие отношения с Украиной (в том числе и оставляет пусть небольшой, но шанс на Минск-3), то при "вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ" поле для дискуссий практически исчезает.

Это может говорить о том, что по вопросу признания Украиной российского статуса Крыма и "ЛДНР" (чего требует Россия) на переговорах никаких подвижек не было. И Москва решила повысить ставки.

Впрочем, сами переговоры никто не прекращает. Более того, стало известно, что российская и украинская делегация впервые за долгое время решили встретиться очно. Но на сей раз в Турции (28-30 марта), куда уже давно звал переговорщиков Эрдоган.

Вероятно после этого и станет понятно - близки ли стороны в реальности к какому-то компромиссу по ключевым вопросам или нет.

Хотя, безусловно, многое зависит и от ситуации на фронте. Сможет ли одна из сторон организовать перелом в свою пользу, чтоб сделать противника на переговорах сговорчивее.

О переговорах много говорил Зеленский в интервью российским СМИ. Он сказал, что не согласен ни одно из условий России, кроме того, чтоб расширить права языкам нацменьшинств и нейтральный статус.

Но последний он связал с гарантиями безопасности со стороны мировых держав (по которым непонятно - готов ли их кто-то давать). Кроме того, он предлагает свою последовательность. Сначала подписать некое соглашение, затем Россия выводит войска, потом проводится референдум, а затем проводятся изменения в Конституцию.

Но, не исключено, что на такой вариант не согласится Россия, которая может настаивать на том, чтоб первым делом внести изменения в Конституцию, а уже потом говорить о выводе войск.

Итоги визита Байдена в Европу

Вчера и сегодня многие разбирали финальную речь Джо Байдена во время его поездки в Европу.

В ней президент США озвучил важный тезис. Война в Украине и в целом противостояние с Россией - это надолго. По крайней мере, до момента, когда Путин уйдет из власти.

Реакции это вызвало неоднозначные - как в Украине, так и на самом Западе.

Украинцы, которые рассчитывали на крупную военную помощь Америки, не услышали ничего обнадеживающего. Наступило понимание, что Запад не намерен массово поставлять в Украину мощные средства ПВО и тяжелое вооружение.

Исключение могут сделать для техники еще советского образца, которую "наскребут" по восточноевропейским странам НАТО, заявляют западные чиновники. Но неизвестно, насколько эти поставки будут масштабными.

Очевидно, что такая позиция США повысит цену войны для украинцев и ставит под вопрос ее исход.

На Западе же многие начали говорить, что урегулирование ситуации в Украине явно не входит в приоритеты Байдена. Но уже по другой причине - из-за его требований ухода Путина с поста, а также из-за слов о том, что война будет долгой.

Такое мнение выразили в воскресенье газете Washington Post эксперты.

"Высшее руководство США не думает о возможностях завершения войны. Если бы они об этом думали, Байден не говорил бы, что Путин должен уйти", - заявил изданию научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон и призвал к переговорам с президентом РФ.

Беспокойство у многих вызывает то, что в краткосрочной перспективе риторика хозяина Белого дома может привести к эскалации напряженности и затруднить поиск любых дипломатических решений.

Так, руководитель Совета по международным отношениям Ричард Хаас полагает, что первоочередными задачами сейчас являются прекращение конфликта "на условиях, которые Украина может принять, и недопущение любой эскалации".

"Данный комментарий Байдена (то есть, его речь, где прозвучал призыв к уходу Путина - Ред.) не соответствовал обеим этим целям", - сказал аналитик.

То есть даже за океаном начинают беспокоиться о том, что администрация США делает ставку не на дипломатическое решение вопроса Украины, а на затягивание конфликта. Что лично Украине сулит лишь увеличение жертв и кровопролития.