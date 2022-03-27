Вчера Джо Байден подвел черту под своим европейским турне - сказал речь об Украине и России в польской Варшаве.

Эту речь заранее анонсировали как знаковую с какими-то важными новостями. И контекст вроде бы к тому располагал.

Байден приехал в Европу через месяц после российского вторжения в Украину. Чтобы сверить часы с руководством европейских стран по введенным санкциям и обсудить с ними, что делать с Россией дальше.

При этом новых серьезных решений по войне в Украине так и не последовало. Особенно тех, что ждали в Киеве: поставок тяжелого вооружения воюющей украинской армии, а также - нефтегазового эмбарго против России, что лишило бы ее львиной доли бюджетных поступлений (точнее - курс на отказ от импорта российских энергоносителей европейцами был подтвержден, но случится это не завтра, а, в лучшем случае, года через два).

В том же духе была и речь Байдена, в которой было много слов поддержки Украины, однако не было никакой конкретики - будут ли американцы идти на встречу Киеву в просьбах по поставкам тяжелого оружия и другим аспектам. Зато был совет готовиться к длительной войне.

На этом фоне многие украинцы восприняли речь Байдена довольно неоднозначно.

Рассказываем, что сказал американский президент в столице Польши. И как отнеслись к этому в Украине.

О чем говорил Байден

Президент США начал с экскурса в историю, вспомнил о борьбе польской "Солидарности" против коммунистического режима, что спустя десять лет привело к его краху.

Далее перешёл к войне в Украине. И призвал готовиться к длительной борьбе. "Мы должны понять, что эта война не будет выиграна за пару дней или пару месяцев, нужно приготовиться к долгой борьбе", - сказал Байден.

Он заверил Украину в поддержке и назвал значение идущей войны историческим.

"Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины. Мы с вами! И точка! Все должны понять, что сегодня происходит испытание всех времен. Борьба за демократию не закончилась холодной войной, некоторые автократы за последние 30 лет пытались преодолеть верховенство права, сегодня Россия придушила у себя демократию, они пытаются сделать это и в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно-избран, чей дед боролся с нацистской Германией", - сказал президент США.

Затем Байден поспорил еще с одним аргументом Кремля, который тот использовал для вторжения: "Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет Россия".

После этого президент США перешел на санкции. Заявил, что они уничтожили экономику России.

"Запад объединился в санкциях, чтобы ухудшить экономическую систему в России. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей России под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей (в реальности на торгах - 95-100 - Ред.)", - сказал Байден.

Что же до помощи Украине, он заявил, что "мы должны помочь хоть немного облегчить ситуацию в некоторых городах. Посмотрите, что творится в Мариуполе, мы должны помочь им доставить гуманитарную помощь".

Войну в Украине Байден назвал "стратегическим провалом России". И обратился к ее гражданам:

"Обращаюсь к россиянам - вы, россияне, не наши враги, я не верю, что вы поддерживаете убийства невинных и бомбардировки школ и роддомов.

Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть дома, это не действия великой страны. Вы, россияне, помните, как вы были в аналогичных условиях, когда была Вторая мировая война, и ваши бабушки и дедушки помнят это. И блокада Ленинграда, и когда люди бежали, эта ситуация не может существовать, а это именно то, что Россия делает в Украине в этот момент.

Агрессия Путина отрезала вас от всего мира и отбросила в 19 век".

Байден закончил свою речь так:

“Путин должен закончить эту войну, американцы вместе с украинцами. Месседж для европейцев такой - война за свободу уже идёт. Европа должна прекратить зависимость от топлива из России. С ними я составил план, чтобы избавить Европу от кризиса. Мы работаем над тем, чтобы не было зависимости от России.

История показывает, что перед нами задание поколения нашего времени. Мы помним, когда упала Берлинская стена, когда пал Союз, поколения Европы десятилетиями боролись за свободу, все эти люди были огромной силой, которая разрушила СССР, и мы видим храбрость украинцев, которая говорт, что сила многих людей выше силы диктатора

На данный момент, как сегодня бы сказал Иоан Павел Второй, не останавливайтесь, не разочаровывайтесь, не бойтесь.

Путин не должен остаться при власти.

Пусть вас благословит Бог, пусть он защитит свободу и наши войска".

Позже предпоследнюю фразу после многочисленных вопросов прокомментировал Белый дом. "Президент Байден не призывал к смене режима в России", - заявили в пресс-службе.

Что в Украине говорят о речи Байдена?

Итак, каких-то конкретных новостей по Украине в обращении президента США так и не прозвучало.

Это было больше историко-философское выступление, где из конкретных мер, которые США готовы предпринять против России упор делался на санкциях и призывам блокировать нефтегазовый экспорт. По поводу же прямой военной поддержки не было сказано ни слова.

У многих в Украине, кто ждал более весомой поддержки, такая концепция понимания не встретила.

Зеленский, записавший свое новое обращение через три часа после Байдена, снова развернуто "наехал" на Запад за отказ поставлять Украине танки и системы ПВО. Обращение президента США он прямо не упоминал. Но выглядело это как реакция на его варшавскую речь.

По словам Зеленского, страны НАТО рискуют столкнуться с Россией напрямую, "если оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день!".

В соцсетях обсуждали "историческую речь" в более пессимистическом ключе. Многие обратили внимание на призыв Байдена готовится к длительной войне (в которой сейчас по факту против России участвует только одна Украина, а все другие страны подчеркнуто от нее отстраняются).

"Вы держитесь, Запад вам поможет. Хорошего настроения, здоровья, счастья.

Из выступления Байдена я понял вот что:

1. До выборов в ноябре этого года дедушка не заинтересован в прекращении войны. Война против автократии будет долго и вестись она будет руками Украины.

2. Ни одна ракета не упадет на страну НАТО, иначе будет Путину очень страшно.

3. Русский народ не виноват в том, что Мариуполь, Чернигов сравняли с землей.

4. Если бы россияне знали больше о мире, то они бы не были жертвами пропаганды.

5. Российские компании жестко пострадают, а американские хорошо заработают. Макдональдс свалил из России, потому что даже им отвратителен Путин.

6. Российские олигархи жестко наказано.

7. США жестко с Украиной, но ПВО, самолетов и тяжелого вооружения не предвидится, потому что см. пункт 2", - пишет политолог Юрий Романенко.

"Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем "историчность" вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?", - задается вопросом экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Журналист Иван Яковина назвал речь Байдена "очень слабой".

"Речь Байдена – очень слабая. Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина, – это было бы дело. А так – вода и пустота.

"Не бойтесь!" - говорит Байден, обращаясь к Европе. Но при этом противокорабельных ракеты Украине не дает, комплексы ПВО "Пэтриот" не дает, истребители не дает, танки не дает, артиллерию не дает, ударные беспилотники не дает. Не дает вообще ни одного вида оружия, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.

Почему не дает?

Да потому что боится. Да-да, призывая других "не бояться", он сам до смерти, до дрожи в коленках боится Путина. Боится, что Путин, начав проигрывать войну, нанесет ядерный удар по Польше, и тогда уже Америке придется воевать.

Мне возразят: "Но Байден же Путина мясником назвал". Действительно, назвал. Но Путину, я думаю, уже глубоко похер".

"Речь Байдена.

Циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в палату представителей. Гибнущие Украинцы для дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия.

Мне кажется, одним из главных уроков вынесенных из сегодняшних испытаний, должно стать новое понимание окружающей нас действительности.

Героически переживший трагедию войны народ, может верить только в себя и руководствоваться только собственными национальными интересами.

А привычные многим нашим людям в довоенное время, иллюзорные фантазии о добром царе окружившем себя не теми людьми, бескорыстном западе и выдуманной ими демократии, халяве от мвф в обмен на пробирочных предателей-грантоедов на должностях и зачастую лишающие нас суверенитета "реформы" - неизбежно останутся в прошлом. Как и многие другие наши довоенные фантазии", - считает бизнесмен Сеяр Куршутов.

Международник Николай Капитоненко комментирует слова Байдена о том, что будет длительная борьба.

"Если, по мнению Байдена, начинается новая холодная война, то давайте нам много денег, воздушный мост и гарантии безопасности.

А то ведь может оказаться так, что для американского президента воспоминания о холодной войне - это, скорее Афганистан, чем ФРГ".

Экс-нардеп Игорь Попов, анализируя речь президента США, считает, что американцы избрали стратегию длительного противостояния с Россией. Поэтому Украине стоит готовиться к переходу войны в позиционную фазу.

"По итогам польского визита Байдена можно прогнозировать, что мирный договор с РФ в ближайшие недели подписан не будет. Война трансформируется с маневренной на позиционную", - пишет он.

"Некоторые тезисы Байдена могут стать намеком на усиление дистанционной работы отдельных американских ведомств – активные операции спецслужб, киберкомандование и другие составляющие "Анаконды" (план "удушения" противника путем блокирования его военных и экономических возможностей - Ред.)", - считает Попов.

Многие также связали вчерашние удары по Львову с речью Байдена.

"Понятно почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", – заявило Командование ВВС Украины.